Coucke en Versluys kopen luxehotel La Réserve in Knokke-Heist

Het hotel telt 110 kamers, een bistro, bar, restaurant, feestzaal en een welnesscentrum. Het hotel opende in 2011 de deuren, nadat het oorspronkelijke hotel La Réserve tegen de vlakte was gegaan. (Lees verder onder de foto)

De operationele leiding van het hotel blijft in handen van Eddy Walravens die het hotel nu verkocht heeft. Hoeveel Coucke en Versluys precies neertellen is niet bekend, wel dat ze de komende jaren 7 miljoen euro willen investeren om van het viersterrenhotel een vijfsterrenhotel te maken. Zo komt er een nieuwe lobby, een upgrade van de wellness & spa en de restaurants en ook een upgrade van de 110 kamers. Het is hun ambitie om van “La Réserve” opnieuw het ultieme visitekaartje van Knokke en de Belgische kust in het algemeen te maken. Eddy Walravens zal samen met zijn team nog jaren het hotel operationeel blijven runnen.