In Theater Antigone in Kortrijk gaat vandaag het stuk "Coupe Familiale" in première.

De voorstelling gaat over nieuw samengestelde gezinnen, familiediscussies, discussies, familiefeesten en erfeniskwesties. De productie is een sociaal-artistiek project met 44 acteurs. De meesten hebben nog nooit in een theatervoorstelling gespeeld. Theater Antigone brengt intussen al 20 jaar sociaal-artistieke theaterprojecten met buurtbewoners, maar die brengen nu ook mensen van in heel de regio in beweging. “Coupe Familiale” gaat vanavond in première, maar er zijn nog 8 voorstellingen in mei.