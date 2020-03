Drie begeleiders uit een buitenschoolse kinderopvang in Gistel zijn samen een facebookpagina gestart. Zo willen ze de mensen in West-Vlaanderen en daarbuiten motiveren om thuis te blijven.

"Creatief in je kot": zo heet de facebookpagina die Jana, Katinka en Evi uit Gistel zijn gestart. Onder het motto 'An activity a day keeps corona away' plaatsen ze elke dag een activiteit op hun pagina. Lees meer in onderstaande facebookpost.

