Creatief of wansmakelijk? Brasserie IeperEat gaat over de tongen

De nieuwe brasserie IeperEat in Ieper lokt gemengde reacties uit: de naam doet denken aan yperiet, het dodelijke mosterdgas dat honderd jaar geleden duizenden slachtoffers maakte rond Ieper.

De Brasserie ligt naast het In Flanders Field Museum in Ieper en de naamkeuze is volgens burgemeester Jan Durnez onsmakelijk en ongepast. De eigenaars van de zaak zien het anders:

“Eat verwijst naar het eten, zodat ook Engelsen (die een groot publiek vormen in de ieperse horecazaken) duidelijk weten dat ze welkom zijn in onze brasserie.De schrijfwijze is dus totaal niet dezelfde als yperiet”.