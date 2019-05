"Creatieve" ingreep voor extra schoolsubsidies

Het stadsbestuur wil immers van de vestiging in deelgemeente Keiem een aparte school maken. Dat kan omdat de school voldoende leerlingen telt. Maar om daar subsidies voor te kunnen krijgen moet er minstens drie kilometer tussen beide scholen liggen. En de huidige afstand is slechts 2,8 kilometer. En dus is de brievenbus van de school van plaats veranderd. Niet iedereen is tevreden met die "creatieve" ingreep. De oppositie noemt het "subsidiefraude" en buurtbewoners hebben een bezwaarschrift ingediend omdat het verkeer in hun straat drukker wordt.