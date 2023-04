Creatievelingen tonen hun werk op MaKeRS-event van Syntra West

In de Brugse La Brugeoise vond dit weekend het tweede MaKeRS-event van Syntra West plaats. Je kon er het aanbod van onze zogenoemde Makers niet enkel bekijken, maar uiteraard ook kopen. Het was een interessante beurs boordevol creatieve lokale ondernemers met een passie voor hun vak.

Al jarenlang biedt Syntra West sterk creatieve opleidingen die vrij populair zijn. Honderden creatievelingen hebben ze gevolgd en met hun ondernemershart konden ze inmiddels vaak zelfstandig worden. Op het MaKeRS-event konden ze hun werken voorstellen.

Niet enkel hobbyisten

"Het evenement is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in een ambachtelijke en creatieve opleiding. Alle standhouders zijn oud-cursisten of docent bij Syntra West die een langlopend traject hebben afgelegd en daarna als zelfstandige begonnen zijn", zegt Isabelle Santy van Syntra West.

"Toen ik afgestudeerd was, ben ik onmiddellijk bij Syntra begonnen met de opleiding florist. Daarna ben ik onmiddellijk zelfstandig in bijberoep begonnen", vertelt florist Lore Declerck.

Makers zijn vooral creatief en innovatief. Van keramiek, tot juwelen, meubels, handtassen...