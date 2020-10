Crematorium Kortrijk mag vijfde meer crematies uitvoeren

Door de coronacrisis en het toenemend aantal overlijdens zullen bepaalde crematoria in Vlaanderen al in november aan hun maximumaantal toegelaten crematies zitten. Ook bij Uitzicht in Kortrijk is dat zo, de limiet daar is 4.000 crematies per jaar. Crematoria mogen eigenlijk niet over die maximum grens, maar dan rijst er een probleem.

"Met dit decreet is voor dat acuut probleem voor de resterende maanden van dit jaar een oplossing gevonden. Ervoor zorgen dat mensen in hun eigen omgeving afscheid kunnen nemen van hun dierbaren is nu wel het minste wat we kunnen doen," zegt Vlaamse parlementslid Axel Ronse, ook schepen in Kortrijk.

