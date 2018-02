Crematorium Polderbos Oostende krijgt vorm

In Oostende is de bouw van het nieuwe crematorium in de deelgemeente Zandvoorde gestart.

Zopas werd de eerste symbolische spadesteek in de grond gestoken. Voor de bouw ervan maakte de Vlaamse overheid eerder al 1,2 miljoen vrij. De totale kostprijs bedraagt 7,6 miljoen euro. Oostendenaren die te komen overlijden zullen binnen afzienbare tijd niet meer in Brugge gecremeerd moeten worden. Dat zal dus kunnen gebeuren in het crematorium Polderbos. Het crematorium zal onder andere over twee ovens beschikken, een colombarium en een urneveld. De intercommunale OVCO, de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer voor het arrondissement Oostende bestaat uit de gemeenten Oostende, Oudenburg, Bredene en Middelkerke. Het einde van de werken is voorzien voor 2019.

Aanvaardbare wachttijden

"Er is in de streek een grote maatschappelijke vraag naar een dichtbijgelegen en goed bereikbaar crematorium met aanvaardbare wachttijden", zegt schepen Jean Vandecasteele. "De bouw van het crematorium ‘Polderbos’ zal dus zeker een meerwaarde betekenen voor de kusstreek en voor de families die extra emotionele belasting van verre verplaatsingen en wachttijden kunnen wegnemen", vervolgt hij. Bijna nergens kiezen meer mensen voor crematie dan in Oostende en omstreken. Het Vlaams gemiddelde is 65 procent. In Oostende kiest 80 procent voor die manier van afscheid nemen.

