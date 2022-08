Crevits: "300.000 leerlingen ontvangen vandaag de schooltoeslag"

De uitbetalers van het Groeipakket starten vandaag, op 29 augustus met de uitbetaling van de schooltoeslagen. Dat is een week vroeger dan vorig jaar en er zullen 80.000 kinderen meer de schooltoeslag al ontvangen in vergelijking met de eerste uitbetaling vorig jaar.

In totaal krijgen maandag ongeveer 300.000 kinderen de schooltoeslag. Gezinnen zullen daar ook een melding van ontvangen in ‘Mijn Burgerprofiel’, de website die sinds juli ook als app beschikbaar is.

“De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag. Dat we nu voor 300.000 leerlingen de schooltoeslag al vóór de start van het schooljaar kunnen uitbetalen is een grote troef, zeker in tijden waarin inflatie en energiekosten de pan uitswingen.” aldus Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

Eerste uitbetaling op 29 augustus

Voor elk kind waar we alle gegevens (bv. inschrijving, gezinsinkomen) van hebben, wordt de schooltoeslag op 29 augustus uitbetaald als het er recht op heeft. Dat is een week vroeger dan vorig jaar. Een volgende uitbetaling vindt plaats op het einde van de maand september, oktober en november. Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft.