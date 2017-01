Crevits bekommert zich om baby bij ongeval op E17

Twee voertuigen gingen over de kop gingen en versperden zo de snelweg. Dat zorgde voor ernstige hinder van Gent naar Antwerpen. Dat ongeval is intussen afgehandeld, en de rijweg is er weer helemaal vrij. "Het gebeurde net voor onze neus", zegt Crevits. "Mijn chauffeur is zwaar in de remmen moeten gaan." Terwijl de chauffeur, die ook brandweerman is, probeerde te helpen, bekommerde Crevits zich om de vrouwelijke autobestuurster, die lichtgewond raakte, en haar negen dagen oude baby.

"Omdat het net voor onze neus gebeurd was, waren wij bij de eersten ter plaatse", zegt Crevits. "Terwijl mijn chauffeur tussenbeide kwam, parkeerde ik de auto op de pechstrook. Omdat het buiten natuurlijk koud was, ben ik met de moeder en haar baby in de auto gaan zitten." De CD&V-minister bleef ter plaatse tot de hulpdiensten aankwamen.

De hulpdiensten lieten weten dat de baby voor een check-up naar het ziekenhuis gebracht is.