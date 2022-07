Crevits compenseert vissers voor hoge brandstofprijzen

Door de oorlog in Oekraïne zijn brandstoffen fors duurder geworden. Vissers kwamen daardoor financieel in moeilijke papieren. Uitvaren kostte hen soms meer dan aan land blijven omdat ze meer verlies maakten door dure gasolie dan winst met hun vis. Ook andere kosten of investeringen in materiaal zoals visnetten zijn verduurd.

Maximumbedrag

De Vlaamse regering komt nu met 600.000 euro over de brug om de visserijsector te vergoeden voor de hogere kosten van de afgelopen maanden. Ze wil zo de vissers “laten bijdragen aan de continuïteit van de voedselvoorziening”. Het besluit dient ook de liquiditeit van de ondernemingen, ofwel de mogelijkheid om kortlopende schulden terug te betalen, te optimaliseren.

Een vissersbedrijf heeft maximaal recht op 35.000 euro steun. Die vergoeding is een forfaitair bedrag per vaardag per vaartuig, onafhankelijk dus van de reële kosten. Het gaat om een tijdelijke en gedeeltelijke compensatie die deel is van het plan ‘Vlaamse Veerkracht’ om onze economie er na de coronacrisis weer bovenop te helpen.