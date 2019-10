Crevits en Dalle leggen eed af

CD&V-voorzitter Wouter Beke wordt minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Benjamin Dalle (zie video) wordt de 'Brusselaar' in de Vlaamse regering. Naast de bevoegdheid Brussel, wordt hij ook minister van Media en Jeugd. De roots van Dalle liggen wel in West-Vlaanderen, in Damme.