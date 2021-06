Crevits en horecatopman trappen heropening binnenruimtes op gang

Zo ook hotel/brasserie De Beiaard in Torhout, waar Vlaams minister van economie Hilde Crevits en Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen een ontbijt kwamen nuttigen.

Financiële steun en leningen

Om de sector te beschermen en tussen te komen in de vaste kosten werd de voorbije maanden bijna 710 miljoen euro steun betaald. In West-Vlaanderen kregen zowat 40.000 zaken een steunpremie. En wie nu grote aankopen van grondstoffen of bijvoorbeeld een investering voor ventilatie moet doen, kan rekenen op de heropstartlening.

Maar we zijn er nog niet helemaal zegt zaakvoerder Johan Handsaeme van De Beiaard. "De steun loopt tot eind juni. Maar voor bepaalde zaken zal het nog nodig zijn om langer steun te geven. De dancings, feestzalen, sector huwelijken die nog niet open kunnen. Voor hen wordt juli ook nog een moeilijke maand en zal steun nodig blijven."

Horeca Vlaanderen is blij met de nieuwe maatregelen zoals een uniform sluitingsuur en de verlaging van de BTW. Op 18 juni is er een nieuw overlegcomité gepland, de sector hoopt op verdere versoepelingen vanaf 1 juli.

Vacatures

Bij de VDAB staan momenteel 2600 vacatures open in de horeca, de vraag naar personeel was in drie jaar tijd nooit zo groot. Vlaams minister van economie en werk Hilde Crevits en de horecasector slaan daarvoor de handen in elkaar met een actieplan. Want door de lange sluiting hebben sommige werknemers andere oorden opgezocht.