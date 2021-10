Crevits enthousiast over prei op hydrocultuur: "Essentieel voor toekomst van de landbouw"

Onderzoeksinstituut Inagro voert onderzoek naar prei op hydrocultuur, en dat levert goede resultaten op. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) kwam vandaag langs in Rumbeke om de hydroprei te oogsten. "Dit soort projecten is essentieel voor de toekomst van de landbouw", aldus Crevits.

Prei is een van de belangrijkste groenteteelten in openlucht in Vlaanderen. Op de Reo veiling in Roeselare alleen al werd vorig jaar 57 miljoen ton prei verhandeld, waarvan een groot deel bedoeld is voor export. Maar bepaalde buitenlandse afzetmarkten vragen een perfect rechte prei zonder restjes aarde aan. Daarom startte Inagro, het West-Vlaamse onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw, enkele jaren geleden met onderzoek naar prei op hydrocultuur.

"We waren aangenaam verrast door de opbrengst en de kwaliteit van de prei", zegt Tim De Cuypere, onderzoeker precisielandbouw en verantwoordelijk voor het project. "De prei groeit goed op hydrocultuur, er is weinig kans op ziekten en dus ook minder nood aan gewasbescherming, de oogst is minder arbeidsintensief en de prei smaakt hetzelfde." Bovendien kan dit systeem beter de steeds extremere weersomstandigheden trotseren. Sla, witloof en zelfs komkommers worden al langer in serres op hydrocultuur gekweekt, maar hetzelfde systeem in openlucht is uitzonderlijk.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits kwam vandaag zelf ook enkele preien oogsten bij Inagro. "De landbouwsector wordt nog te weinig geassocieerd met technologische innovatie. Nochtans is dat essentieel, want boeren staan voor enorme uitdagingen. Daarom ben ik blij dat we dergelijk onderzoek kunnen steunen." De Vlaamse regering trok hiervoor 485.000 euro uit.