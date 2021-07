Crevits investeert 15 miljoen euro om textiel en elektronica langer te gebruiken

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits voorziet 15 miljoen euro om textiel en elektronica langer in omloop te houden en te hergebruiken. Dat meldt de minister tijdens een bedrijfsbezoek aan de textiel-KMO European Spinning Group in het West-Vlaamse Spiere-Helkijn.

Het project moet bedrijven en consumenten beter informeren en circulaire innovatie in de maakindustrie stimuleren.

In het kader van de circulaire maakindustrie wil Vlaanderen het duurzaam gebruik van textiel en elektronica stimuleren. Daarmee wil Vlaanderen de omslag maken naar een circulaire economie waarbij producten en grondstoffen beter hergebruikt, hersteld of gerecycleerd worden. Daarom lanceert minister Crevits het plan 'circulaire maakindustrie'. (lees verder onder de foto)

In dat plan voorziet de minister 15 miljoen euro om textiel en elektronische toestellen langer te gebruiken. "Te veel textiel verdwijnt immers nog in de verbrandingsoven en te weinig elektronische toestellen worden gerecycleerd", zegt minister Crevits. Met de 15 miljoen euro kunnen ondernemingen steun aanvragen om in productieprocessen te innoveren, zodat de productie van goederen aan de hand van nieuwe of digitale technologieën veel meer circulair kan verlopen. Daarbij zullen bedrijven aangespoord worden om beter samen te werken om grondstoffen beter te hergebruiken en dus ook minder te verspillen.

"Een circulaire maakindustrie is niet enkel goed voor het milieu maar ook voor de economie, want circulaire innovatie zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Zo groeide de werkgelegenheid de voorbije 10 jaar bijna 3 keer sneller dan de hele Vlaamse economie. Verwacht wordt dat er tegen 2030 tot 30.000 jobs kunnen bijkomen in de circulaire industrie", aldus Crevits.