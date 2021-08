Crevits investeert 3 miljoen in wateronderzoek

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits investeert 3 miljoen euro voor wateronderzoek in Oostende.

Dat zei ze in de marge van een bezoek aan het nieuwe drinkwaterproductiecentrum van Farys/TMVW. Daar wordt drinkwater geproduceerd uit brak kanaalwater, waardoor we minder afhankelijk worden van de invoer van drinkwater uit andere delen van het land.

Zowel economie als landbouw lijden onder de klimaatverandering. Om sneller innovatieve oplossingen aan te bieden, gaf Hilde Crevits aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) de opdracht om een ‘WaterKlimaatHub’ op te starten en uit te bouwen. Dat gebeurt in samenwerking met het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA), universiteiten en andere organisaties die werken op het thema van duurzaam waterbeheer en de strijd tegen droogte. Ze willen via onderzoek innovatie oplossingen introduceren bij bedrijven, maar ook de balans tussen watervraag en -aanbod in de landbouwsector beter op mekaar afstemmen. (lees verder onder de foto)

De centrale onderzoeksafdeling komt in Oostende en zal deel uit maken van het nieuwe Ostend Science Park, het Vlaamse wetenschapspark dat zich concentreert op de zogenaamde ‘blauwe economie’. Daardoor komen daar een 50-tal hoogwaardige jobs bij.