Crevits investeert 50 miljoen euro in digitale kloof

In het sorteermagazijn van de Kringwinkel in Ruddervoorde werken zo’n 130 voornamelijk laaggeschoolde werknemers. Een vrij groot deel van hen kan moeilijk of zelfs helemaal niet over weg met computers en dat is op de huidige arbeidsmarkt een groot probleem. Om die digitale kloof te dichten trekt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) de komende jaren 50 miljoen euro uit: “Wat we willen doen is een groot budget investeren om de kloof tussen zij die wel een computer hebben en zij die er geen hebben te dichten. De 50 miljoen wordt gebruikt om computers te refurbishen en mensen die geen computerkennis hebben op te leiden. We doen dat op plaatsen waar kwetsbaren vaak komen zoals een kringwinkel.”

De 50 miljoen euro steun voor de digitale omwenteling maakt deel uit van het post-corona relanceplan van de Vlaamse regering.