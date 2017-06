Crevits opent nieuwe kleuterschool in Izegem

Het gaat om een nieuwbouw in het kader van het publiek-privaat programma ‘Scholen van Morgen’. 155 kleuters lopen er school: een investering van 3,2 miljoen euro waarvan bijna 2,6 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid.

In het kader van de publiek-private samenwerking ‘Scholen van Morgen’ zijn ondertussen al 133 nieuwe moderne schoolbouwprojecten in Vlaanderen in gebruik. 91.584 leerlingen hebben op die manier een nieuwe school. De voorbije maanden werden meer dan twee nieuwe scholen per week in gebruik genomen.

“Nog nooit werd zoveel geïnvesteerd in scholenbouw. Overal in Vlaanderen verrijzen nieuwe schoolprojecten", aldus Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.