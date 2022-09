Crevits over rusthuismoorden: "Diensten waren niet op de hoogte"

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) zegt dat haar diensten niet op de hoogte waren van "mogelijke strafrechtelijke feiten". Dat reageert ze nadat het nieuws bekend raakte dat er in een woonzorgcentrum in Oostrozebeke eerder al drie moorden en vijf moordpogingen gepleegd zijn.

"Medeleven met familie, bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum in Oostrozebeke", laat Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits weten op Twitter.

Inspectie gepland

De feiten zouden zich afgespeeld hebben begin juli 2020 in woonzorgcentrum de Rozenberg in Oostrozebeke. Pas twee jaar later komt het nieuws aan het licht door een onderzoek van VTM Nieuws. Maar volgens Crevits waren haar diensten niet op de hoogte van de feiten.

"We ondernemen actie: er wordt onmiddellijk inspectie gepland", laat de minister nog weten. (Lees verder onder de tweet.)

Medeleven met familie, bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum in Oostrozebeke. Mijn diensten melden mij dat ze niet op de hoogte waren van mogelijke strafrechtelijke feiten. We ondernemen actie: er wordt onmiddellijk inspectie gepland. @VTMNIEUWS — Hilde Crevits (@crevits) September 7, 2022

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, bevestigt dat er een onderzoek loopt naar drie moorden, en zes pogingen op nog eens vijf mensen.

Lees ook