Crevits pakt personeelstekort in zorg aan met extra budget

Minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) trekt 23 miljoen euro uit om tegemoet te komen aan het personeelstekort in de zorg. Dat heeft de minister zondag gezegd bij een bezoek aan Dominiek Savio in Hooglede in het kader van de 'Dag van de Zorg'.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits maakt meer geld beschikbaar om zij-instromers naar een job in de zorgsector te begeleiden. Het extra budget is nodig om het tekort aan zorgpersoneel aan te pakken want dat blijft toenemen.

Meer dan 7.000 openstaande vacatures

Momenteel zijn er bij de VDAB 7.000 openstaande vacatures in de zorg- en welzijnssector. De Vlaamse overheid pakt nu uit met een nieuwe mogelijkheid om geïnteresseerden, die nog niet over de juiste kwalificaties beschikken, een opleidingstraject te laten volgen.

Dominiek Savio zoekt voortdurend werknemers

De minister rekent vooral op extra mensen voor de zorg voor personen met een beperking. Zo is Dominiek Savio ook voortdurend op zoek naar werknemers om hun team te versterken. Op de Dag van de Zorg kan iedereen er een kijkje nemen achter de schermen en zo even proeven van een job in de zorgsector.