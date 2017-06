Crevits: "Scholen moeten niet samensmelten"

De timing van de aankondiging om de scholengroep onder te brengen op vier sites in Roeselare was op zijn minst ongelukkig zegt Crevits, zo net voor de examens. De minister heeft aan de directie ook laten weten dat ze geen enkele school of scholengroep wil verplichten tot wat dan ook, en dat dat ook niet als argument kan dienen.

"Sowieso is het niet zo dat er één of ander decreet of een intentie is om in de toekomst scholen te verplichten een bepaald organisatiemodel te volgen. Ik heb de school daarvan ook op de hoogte gebracht, en ook de bezorgde ouders."