Crevits trekt zich maand terug uit politiek op doktersbevel

Nadat minister Crevits vorige week onwel werd tijdens de begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering, trekt ze zich nu vier weken lang terug uit de politiek. Dat doet ze op doktersbevel. “Tot mijn grote spijt ben ik onvoldoende hersteld om er opnieuw met volle energie in te vliegen. Op doktersbevel staan de volgende vier weken volledig in het teken van volledig herstel. Soms ga je te lang en te diep in het rood. Ik dacht eerlijk gezegd dat mij dit niet zou overkomen, en toch... ”, vertelt de viceminister-president openhartig op Facebook.

Benjamin Dalle en Jo Brouns nemen taken tijdelijk over

Tijdens haar afwezigheid zullen Benjamin Dalle en Jo Brouns zich over de taken van Hilde Crevits ontfermen. Benjamin Dalle zal Crevits vervangen voor de vakbevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Jo Brouns voor Zeevisserij. Het viceminister-presidentschap zullen beide heren delen.