Crevits wil snel duidelijkheid over visquota

Dat zegt ze in het Vlaams parlement tijdens een bespreking over de Brexit. Het gaat over de quota zowel in de Britse als in de EU wateren, voor de visbestanden die gedeeld worden.

Zoals bekend werden eind vorig jaar naar aanleiding van de Brexit de quota van de verschillende Europese lidstaten voor de gedeelde visbestanden met het Verenigd Koninkrijk tot eind maart vastgelegd. Het was de bedoeling om de Europese onderhandelingen voor de rest van het jaar vóór eind deze maand af te ronden. Het is nog niet zeker of dit lukt, maar er wordt hard gewerkt aan een hopelijke snelle oplossing. Minister Crevits zal hoe dan ook op de Agrifish Raad van volgende week meegeven dat het belangrijk is dat onze vissers snel weten hoeveel vis ze na 31 maart mogen vangen zodat ze de aanvoer van de verschillende soorten verse vis goed kunnen plannen.

Noorse visgronden

Gisteren heeft de Europese Commissie wel een akkoord bereikt met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen over een aantal gemeenschappelijk beheerde visbestanden. Hierin wordt vastgelegd wordt hoe groot de quota voor 2021 zijn voor gedeelde soorten in de Noordzee zoals pladijs en kabeljauw. Er is ook goed nieuws dat onze vissers opnieuw toegang krijgen de tot Noorse wateren. Het is minstens 10 jaar geleden dat de Vlaamse vissers daar activiteiten uitgeoefend hebben, maar in het kader van het opvangen van de gevolgen van de Brexit is het mogelijk interessant om onze visserij op pladijs daar opnieuw te activeren. Naar aanleiding van de Brexit landen de Vlaamse vissers intussen hun vis momenteel niet aan in Britse havens omdat de administratieve rompslomp groot is. Een verkeerd document kan leiden tot extra controles en hierdoor komt de versheid van de vis sterk in het gedrang. Om vertragingen te beperken is één van de mogelijke scenario’s de oprichting van een extra grenscontrolepost voor het uitoefenen van de sanitaire controles in Vlaanderen.

Tijdelijk meer ademruimte voor exportbedrijven

Het Verenigd Koninkrijk stelt een aantal nieuwe administratieve vereisten, die vanaf 1 april van toepassing zouden zijn, met enkele maanden uit. Die beslissing geeft de Vlaamse exporterende bedrijven, en met name voedingsbedrijven meer ademruimte, want ze worden door de Brexit met een aantal problemen geconfronteerd, zeker als het over de invoer van verse producten gaat. De haven van Zeebrugge heeft een zgn. ‘Green Lane’ tool geïnstalleerd voor de export van bederfbare goederen op momenten van grote drukte. Maar op dit moment zijn er weinig meldingen van hinder die onze land- en tuinbouwbedrijven en agro-industrie actueel ondervinden. De meeste problemen die gemeld worden hebben betrekking op de omgekeerde beweging, dus export vanuit het VK naar de EU.