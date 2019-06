Crew zeilboot voert onderzoek naar plastic afval

De boot is gemaakt uit duurzame en gerecycleerde materialen. En de missie van de vaarders is onderzoek voeren naar plasticvervuiling om zo te streven naar een gezonde oceaan. In 2021 willen ze ook deelnemen aan de trans-Atlantische wedstrijd ‘Transquadra’. Ze doen dat in samenwerking met WWF.

Blackfish en VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) zullen de komende 3 jaar samenwerken. De zeilboot komt op unieke locaties in de Noordzee, Middellandse Zee en Atlantische Oceaan. Dit biedt een opportuniteit om wetenschappelijke data te verzamelen van drijvend plastic afval op zee. Blackfish zal daarom stalen nemen van de heel kleine drijvende deeltjes plastic (zg. microplastics). Daarnaast neemt de zeilboot een toestel mee dat gezenderde vissen kan detecteren, een handige tool voor het ontrafelen van vismigratieroutes.