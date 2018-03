In de politiezone Grensleie (Menen-Wevelgem-Ledegem) is de criminaliteit gedaald met ruim 5%. In 2017 werden er 3.688 misdrijven geregistreerd.

Opvallend is de daling van het aantal woninginbraken. Daar is er een daling van 22% naar 259. Het aantal inbraken in tuinhuisjes, garages en carports stijgt wel weer. Vaak worden daarbij fietsen gestolen.

Autodiefstallen

In 2017 werden in 33 auto’s gestolen, dat is maar één wagen meer dan het jaar daarvoor. De helft van die voertuigen is intussen teruggevonden. Ook het aantal diefstallen uit wagens kende een status quo. Ten slotte is ook het aantal fietsdiefstallen gedaald. In 2017 waren er 172 aangiftes.