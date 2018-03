Criminaliteit daalt in zone Riho

In de politiezone Riho, dat is de regio Roeselare, is de criminaliteit het afgelopen jaar in het algemeen gedaald. Het aantal diefstallen aan en uit voertuigen gaat van 243 feiten naar 173, een daling van 30%.

Bij de fietsdiefstallen is er een daling met 13 % van 551 naar 480.

Wel namen de inbraken in openbare gebouwen toe. Curd Neyrinck, korpschef politiezone Riho: “Wat woninginbraken betreft, zijn we ongeveer gelijk gebleven. Inbraken in bedrijven zijn gevoelig gedaald, met 35%. Maar we zien wel een stijging van 65% bij inbraken in openbare gebouwen : jeugdlokalen, ziekenhuizen en scholen. Dat is een enorme stijging.”

De politie gaat nu sensibiliseren voor een betere beveiliging in openbare gebouwen.