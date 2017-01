De criminaliteit in de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) is in 2016 met 5,5% gedaald tot 7666 feiten.

Kortrijk kent wel een opmerkelijke stijging van het aantal bromfietsdiefstallen en ook het aantal inbraken in containerparken stijgt. In Kuurne en Lendelede is er dan weer een stijging van het aantal fietsdiefstallen. In 2017 wil de politiezone Vlas verder blijven inzetten op het cameraschild.