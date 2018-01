Criminaliteit in Kortrijk voor derde jaar gedaald

Kortrijk kan weer een sterke daling van het aantal criminele feiten voorleggen. In 2017 daalde het aantal feiten naar 6.195, dat is 11 procent minder dan het jaar voordien.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne en korpschef Filip Devriendt stelden de cijfers vandaag voor. De dalende trend geldt zeker voor het aantal woninginbraken en bedrijfsinbraken. Dat laatste cijfer daalde zelfs met 45,5 procent tot 66. De resultaten zijn een combinatie van goed werkende BuurtInformatie- of SAVE-netwerken, het cameraschild en meer patrouilles.

Anti-inbraakplan

Maar ook het anti-inbraakplan dat in 2016 gelanceerd werd werpt vruchten af. Zo controleert dienst preventie jaarlijks duizenden woningen en appartementen om te zien of die goed afgesloten zijn. Ook het aantal autodiefstallen nam fors af, net zoals beschadigingen of diefstallen uit wagens. Fietsdiefstallen daalden met een derde tot 438. In het begin van de legislatuur waren dat er zelfs nog 853.

Er waren wel meer winkeldiefstallen en diefstallen gewapenderhand, maar die cijfers fluctueren vaak door rondtrekkend daderbendes. Ook computercriminaliteit nam verder toe, van 54 feiten tot 80. Kortrijk investeert in 25 bijkomende camera's, een versterkt WinkelInformatieNetwerk en een nieuw politiegebouw dat in het najaar in gebruik zal worden genomen.