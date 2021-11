Crisis in de energiemarkt blijft: opnieuw groepsaankoop zonder resultaat

“Door de sterke schommelingen op de energiemarkt hebben we op de veiling van deze groepsaankoop geen bod ontvangen met het scherpe prijsniveau waar we bij de groepsaankoop voor staan. Helaas zullen we je daardoor nu geen aanbod versturen”, klinkt het.

Heel wat West-Vlamingen schreven zich in op deze groepsaankoop, in 2022 komt er een nieuwe veiling. Enkele weken eerder leverde ook een groepsaankoop groene energie en gas, in de provincie Antwerpen, niets op.

"Deze situatie is zeer uitzonderlijk en we begrijpen dat dit nieuws onverwacht is. We blijven de markt opvolgen en houden je hiervan graag op de hoogte," klinkt het ook. "Naar verwachting zullen de markten in 2022 geleidelijk aan stabiliseren," zegt Samen Sterker.