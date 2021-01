Crisisoverleg Houthulst: scholen niet dicht; alle leerlingen worden getest

In Houthulst gaan de scholen niet dicht en er geldt geen code rood. Alle leerlingen worden wel getest, ook die in scholen in Diksmuide en Westouter . Het gaat om 12 scholen in de regio daar.

Dat is beslist na crisisoverleg deze namiddag van de gemeente met infectioloog Erika Vlieghe naar aanleiding van de lokale uitbraak van de Britse variant van het coronavirus.

Leerlingen van twaalf verschillende scholen in Houthulst, Diksmuide, Westouter en Lo-Reninge worden dinsdag en woensdag getest op het coronavirus. Het gaat om scholen waar kinderen zitten die gerelateerd zijn aan de besmette personen binnen het woonzorgcentrum in Houthulst waar de Britse variant is uitgebroken.

Voorlopig geen besmettingen op school

Voorlopig zijn er geen gekende gevallen binnen die scholen. Daarom blijven de scholen momenteel nog open en schakelen ze niet over op code rood. Het gaat om scholen waar bijvoorbeeld leerlingen zitten waarvan de ouders in het getroffen woonzorgcentrum in Houthulst werken.

De leerlingen van scholen in Houthulst, Diksmuide, Westouter en Lo-Reninge worden getest. Daarvoor wordt de sneltestbus ingezet van de onafhankelijke thuisverplegingsdienst Altrio. De bus zal per betrokken school een PCR-test afnemen van alle leerlingen en het personeel. Leerlingen van die specifieke scholen die al in quarantaine zouden zitten, worden ook meegetest. Kleuters en peuters worden niet getest.

Specifiek zullen de leerlingen en leerkrachten van de volgende scholen getest worden:

In de gemeente Houthulst: alle vrije basisscholen en de gemeenteschool

• ’t Gemeentelijk Jonkersschooltje in Jonckershove

• Vrije basisschool school Trio afdeling Klerken en Sint-Kristoffel

• Vrije basisschool Merkem

• Vrije basisschool Houthulst

• School verbonden aan VAPH-instelling De Vleugels

In de stad Diksmuide:

• ‘t Saam - campus Cardijn

• ‘t Saam - campus Aloysius

• gemeenteschool Esen

• Buo Klimop

In de gemeente Heuvelland:

• Vrije basisschool Westouter

In de gemeente Lo-Reninge:

• Vrije basisschool Reninge



In totaal gaat het om ongeveer 2300 leerlingen en 500 personeelsleden dat zal worden getest.

"Voorlopig zitten we nog niet met uitbraken op de scholen maar omdat de variant zo besmettelijk is, willen we op safe spelen. We testen op scholen waar kinderen zitten die op de een of andere manier een link kunnen hebben met ons woonzorgcentrum. Voorlopig blijven die scholen nog gewoon open", zegt burgemeester van Houthulst Joris Hindryckx.

'Leerlingen niet stigmatiseren'

Intussen roept gouverneur Carl Decaluwé op om leerlingen uit Houthulst niet te stigmatiseren. "In sommige secundaire scholen buiten Houthulst worden leerlingen van Houthulst niet toegelaten. Dit is erg stigmatiserend en disproportioneel. Professor Vlieghe wijst er op dat de huidige maatregelen op vlak van het secundair onderwijs volstaan als beschermingsmaatregelen."

Nog andere maatregelen

Op het overleg werd ook beslist dat binnen de provincie West-Vlaanderen de buitenschoolse activiteiten voor -12-jarigen zullen worden verboden.

Verder heeft Lo-Reninge een bezoekersverbod ingevoerd voor woonzorgcentrum De Zilvervogel, Het Havenhuis en het dagverzorgingscentrum Villa Zilvervogel. Ook de uitleenposten van de bibliotheek zijn er voor onbepaalde tijd dicht. Activiteiten voor jongeren onder de twaalf jaar zijn er net zoals in Houthulst opgeschort.

Situatie in WZC De Groente Verte

Voorlopig concentreert de uitbraak van de Britse variant in Houthulst zich in woon-zorgcentrum De Groene Verte. Daar zijn twee derde van de bewoners en een derde van het personeel besmet.

Burgemeester Joris Hindryckx diende daarom vrijdag een aanvraag in bij Defensie voor extra medisch personeel voor het wzc. Vandaag werd bevestigd dat het wzc vanaf dinsdag kan rekenen op twee extra personeelsleden van Defensie.

Twee extra besmettingen

In het woonzorgcentrum zijn maandag twee extra besmettingen gemeld, vandaag worden bewoners opnieuw getest. Verder zijn er ook acht besmettingen in een voorziening voor personen met een handicap. Momenteel wordt onderzocht of het daar ook om de Britse variant gaat.

In de rest van de gemeente steeg het aantal besmettingen in een week van 8 naar 53. Afgelopen weekend werden al alle sociale activiteiten in de West-Vlaamse gemeente verboden. Enkel scholen en kinderopvang mochten nog openblijven.

Politie controleert quarantaine

Verder wordt de politie ingezet om steekproefsgewijs de quarantainemaatregel te controleren. Dat gebeurt zowel in Houthulst als in Diksmuide en Lo-Reninge.

"We zien dat de mensen de raad om binnen te blijven opvolgen. De straten in Houthulst zijn leeg. Mensen weten dat ze controle kunnen krijgen en dat de situatie ernstig is", aldus Hinderyckx.

