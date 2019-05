Crombez en Magnette samen de boer op

Dat doet hij samen met de Waalse politicus Paul Magnette (PS), die lijsttrekker is voor de Europese verkiezingen. "Na 75.000 huisbezoeken doorheen West-Vlaanderen is het duidelijk: mensen liggen wakker van de gestegen facturen, hun pensioen en het gebrek aan goede zorg. Het blijft daarom belangrijk om aan iedereen onze plannen uit te leggen. We zijn met Paul op huisbezoek om de gelijkenissen tussen de zorgen van mensen doorheen België te bespreken en om het belang van onze federale sociale zekerheid uit te leggen.”

De twee politici gaan samen in gesprek met inwoners over hun zorgen en vragen. “Een ideaal moment om het met onze zusterpartij PS te hebben over wat leeft en welke recepten we willen toepassen om ons systeem te updaten”, aldus John Crombez. “75 jaar na het ontstaan van de sociale zekerheid is die update noodzakelijk”, zegt Paul Magnette. “En dat moeten we samen doen, voor iedere Belg. We hebben vandaag een sterke federale sociale zekerheid en ook ieder toekomstig model moeten we samen vorm geven".