Crombez is "geleuter" over wat niet kan beu

Sp.a-voorzitter John Crombez is het beu steevast van andere partijen te moeten horen wat vooral niet kan in de zoektocht naar een federale meerderheid, ook vanwege zijn zusterpartij PS. "Het politiek geleuter over wat niet kan, heeft zijn tijd gehad", zei Crombez woensdag in De Ochtend op Radio...

Eerder deze week deed N-VA-kopstuk Theo Francken uitspraken over de basis van mogelijke gesprekken met de PS voor de vorming van een federale regering. Hij liet verstaan dat er in ruil voor strengere migratieregels gepraat kan worden over sociale toegevingen, zoals een hoger pensioen. PS-topper Paul Magnette bleek dinsdag niet meteen onder de indruk van die verklaringen. "Ik heb het wat gehad", reageerde Crombez woensdagochtend. "Het is zeer gemakkelijk in publieke gesprekken te zeggen wat er niet gaat.

Op een bepaald moment moet je zeggen, met de uitdagingen die er zijn: ofwel vind je politici die daar over kunnen stappen en samen oplossingen vnden, ofwel niet. Maar het politiek geleuter over wat niet kan, heeft zijn tijd gehad." Sommige waarnemers lazen in de uitspraken van Francken een opening om de N-VA-eis over het confederalisme te laten vallen.

Zijn partijgenote Valerie Van Peel maakt echter duidelijk dat de partij het confederalisme niet zomaar loslaat. "Daar zal onze achterban niet blij mee zijn", aldus het Kamerlid.

Ze benadrukt dat haar partij het gesprek wil aangaan en dat aan het einde van de rit moet gekeken worden wat mogelijk is. "Het confederalisme, laat me heel duidelijk zijn: het zal mee op tafel liggen, maar evident zal het niet worden. Dat was een juiste analyse van Theo Francken."