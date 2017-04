The Crystal Ship groot succes

De start van het kunstenparcours The Crystal Ship in Oostende is een groot succes. Op de eerste dag stromen bij de dienst toerisme de boekingen binnen voor geleide wandelingen langs de streetart-kunstwerken.

Oostende is opgefleurd met 22 bijzondere werken van gerenommeerde kunstenaars uit het internationaal streetart circuit. The Crystal Ship laat het groot publiek genieten van kunst. Een museum of een galerij stap je niet zomaar binnen. Met kunst in de openbare ruimte heb je die drempel niet. En in Oostende brengt het een nieuwe vorm van toerisme op gang. Vandaag kon je bovendien op verschillende plaatsen de kunstenaars nog aan het werk zien. The Crystal Ship kunstenparcours wandelen duurt zo’n 2,5 uur.