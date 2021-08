The Crystal Ship kleurt ook glasbollen in Oostende

Het Berlijns collectief Mentalgassi gaf een tiental Oostendse glascontainers letterlijk een nieuw gezicht, gebaseerd op inwoners uit de wijken.

Mentalgassi is er naar eigen zeggen op gebrand om mensen te doen lachen. En het doet dat in hoofdzaak door karakterkoppen of gekke bekken te fotograferen, die op gigantische vellen papier te drukken en daarmee palen, hekken, glascontainers en andere urbane attributen vol te plakken. Er zit ook best wat activisme in hun werk, maar ze gaan in de eerste plaats voor een guitige mix van humor en anarchisme.