The Crystal Ship knalt deze zomer kleur op de Oostendse gevels

Van 12 tot 20 juni kleuren zes Belgische kunstenaars Oostende verder in als aanvulling op de creaties van vorige edities. Doorheen de zomer zetten ook internationale kleppers voet aan wal in Oostende om hun muurschilderingen te delen met het grote publiek.

Het Oostendse street art festival Crystal Ship is toe aan zijn zesde editie. Deze zomer zijn er zestien kunstenaars uitgenodigd om de stad kleur te geven met hun muurschilderingen.

Oostende verzamelde intussen een indrukwekkende muurkunstcollectie. Van alle edities samen blijven er nog een tachtigtal over. Er worden ook werken overschilderd door andere artiesten, want street art is nooit voor eeuwig.

Crystal Ship is uitgegroeid tot een extra toeristische troef én het maakt de Stad aan Zee op een originele manier minder lelijk.