Morgen kunnen we weer sinds lang de teugels vieren. De horeca gaat binnen weer open, we kunnen weer meer vrienden in huis ontvangen en voor veel mensen voelt het aan als een bevrijding.

In Oostende kijken ze uit naar de volledige heropening met een gigantisch welkomsttapijt van de artieste Karen François. Zij installeerde die op het Sint Petrus- en Paulusplein onder de slogan "D(r)ankje voor alles". De deurmatten zullen ook te zien zijn in 1500 handelszaken. Het luidt meteen de nieuwe editie in van het beeldbepalend gevelkunstenparcours "The Crystal Ship"