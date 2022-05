Culinair genieten in SERRE & verfrissing aan het water: zo is de zomer in Roeselare

Proef de smaken van RSL in pop-up serres…

"Dé culinaire beleving van deze zomer wordt ongetwijfeld het culinair genieten in serres. Na twee succesvolle edities aan het kasteel van Ooidonk strijkt de prestigieuze horeca pop-up SERRE deze zomer neer op het de Coninckplein. Hier kan je in het centrum van de stad met een klein gezelschap lunchen of dineren in een groene oase, mét een Roeselaarse touch.

Het menu is namelijk samengesteld samen met Roeselaarse chefs met een mooie notering in de Gault&Millau-gids, waaronder onze kersverse driesterrenchef Tim Boury! Het resultaat zijn verfijnde gerechten die barsten van de lokale producten. Een serre reserveren kan vanaf nu voor de periode van 24 juni tot 14 augustus."

Ook op andere plekken in de stad kan je gebeten raken door de smaakvolle lokale producten. In het Sint-Sebastiaanspark, Park Vandewalle en in het Sterrebos kan je vanaf juni genieten van een picknickmand vol duurzame streekproducten.

Ook het HAP-festival komt van 22 t.e.m. 24 juli terug naar Roeselare. "Fonkelende foodtrucks toveren dat weekend het Sint-Sebastiaanspark om tot één groot sfeervol openluchtrestaurant. "Gebeten door Roeselare! En óf het een zomer wordt om in te bijten: onze stad heeft een rijkgevuld programma, voor elk wat wils", zegt schepen Matthijs Samyn.

Water, water én water!

"De broeierige zomermaanden vragen ook om verfrissing", zegt de stad Roeselare.

"In het stadspark kan iedereen deze zomer opnieuw heerlijk dobberen op een roeibootje of een waterfiets. Het is sowieso zalig vertoeven in het park, met een aperitiefje in de pop-up bar vlakbij de aanlegsteiger.

Maar er is meer! Dit jaar komt er ook een zomerbar aan de ‘kop van de vaart’: een unieke plek aan de start van het kanaal Roeselare-Leie. Je geniet er in een urban setting van een zomerse cocktail, omgeven door de street-art skyscrapers die boven de stad uittorenen. Wie het hoofd niet koel kan houden, zal er zelf kunnen plonzen in een pop-up containerzwembad.

De allerkleinsten kunnen zoals elk jaar terecht voor een portie spetterplezier in de speelfonteinen vlakbij de Zomerspeelplaats op het Stationsplein. Ook voor tieners is er deze zomer waterpret verzekerd. Sportoase komt met een nieuwe programmatie voor de zomer, op woensdagnamiddag speciaal voor jongeren tussen 12-16 jaar. Denk aan een obstaclerace, een dj-set in het zwembad, waterpolo-initiatie... "

Samen op uitkijk

Het Sterrebos en Bergmolenbos vormen een aangename groene long aan de zuidrand van Roeselare. Deze zomer komt er in dit groen stukje Roeselare een extra troef bij: een uitkijktoren van maar liefst bijna 20 meter hoog. Bij helder weer biedt het uitkijkplatform een prachtig zicht op het bos, maar ook op Roeselare en omgeving. De toren is een initiatief van het bedrijf voestalpine Sadef.

En dan nu… muziek (en de terugkeer van de Parkies!)

In de zomer van RSL zitten ook twee feestdagen waar Roeselare traditioneel inzet op muzikale beleving.

"Op 11 juli is er het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, traditioneel een volksfeest op de Grote Markt met dit jaar onder andere Timejack, Eva De Roovere en Guido Belcanto. Tijdens de Nationale feestdag op 21 juli kan iedereen zich laten betoveren door de engelenstem van Olivia en daarna een feestje bouwen met Regi, die de avond afsluit met een opzwepende dj set.

De zomereditie van Villa Roslar is ook een blijver. Deze zomer gaan we opnieuw de boer op met iedere woensdagavond fijne concertjes van de Villa Roslar-artiesten. Even genieten van de magische klanken van onze beiaard? Dat kan iedere donderdagavond in juli en augustus.

En wie herinnert zich nog de bruisende zomeravonden van de Roeselaarse parkconcerten? Wel, ze keren terug, want dansen in het park doen we deze zomer op de Parkies 2022! Koen Buyse, Gers Pardoel, Bart Kaëll, … ze passeren allemaal op de Parkies in Roeselare, vanaf dit jaar telkens op vrijdagavond in juli en augustus.

Maandag 15 augustus is dan weer een hoogdag voor de kleinsten onder ons, want de Ketnet Zomertour strijkt opnieuw neer in Roeselare.

Tot slot kan de ‘iets oudere jeugd’ de zomer opnieuw traditioneel afsluiten op het gratis muziekfestival TRAX."

Theater in het park en historische zomerexpo

De Roeselaarse theatermakers slaan ook deze zomer hun tenten op in het stadspark.

"Op zondagnamiddagen 17 juli en 21 augustus brengen negen toneelverenigingen verrassend theater in openlucht.

Mis zeker ook niet de zomertentoonstelling rond de Wederopbouw in het Kunst- en erfgoedhuis Ter Posterie."

Gebeten door de Tourhelden of door de mooiste fietsroutes uit West-Vlaanderen

Roeselare is en blijft ook de stad van KOERS. "Het zomerse hoogtepunt voor wielerliefhebbers is al een paar jaar het Natourcriterium. Op dinsdag 26 juli kan iedereen zich opnieuw vergapen aan de helden van de Tour de France in de Roeselaarse binnenstad.

Fiets je liever zelf? Dat kan in augustus tijdens ‘West-Vlaanderens Mooiste’. De nieuwste editie van één van de grootste meerdaagse fietsevenementen van het land, wordt dit jaar over twee dagen gespreid. Verschillende veelzijdige fietstochten vertrekken op 20 en 21 augustus richting een ander deel van de provincie."