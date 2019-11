Cultnummer 'T Zwien krijgt videoclip

The Blik Dooze Band is de opvolger van O Djavel, die al in de jaren tachtig bestond. Van oorsprong speelde de groep, met frontman Robrecht Vanhuyse uit Rumbeke vooral Ierse folknummers, maar 'T Zwien is uiteindelijk onverslijtbaar gebleken.

‘Smoet, Vet, Espe en Spek’ wordt nog altijd op menig studentencantus of trouwfeest uit volle borst meegezongen. De West-Vlaamse tekst van 'T Zwien is van de hand van Michel Vercruysse, op bestaande muziek van de Duitse componist Wilhelm Lindemans ‘Trink, Trink, Brüderlein Trink’.

Ook opnieuw ingezongen

De videoclip van 'T Zwien – meteen de eerste ooit voor de groep - is onlangs ingeblikt door de Kortrijkse cineast Johan Vandewoestijne. Het nummer zal in de studio opnieuw ingezongen worden en zal dan later viraal gaan.

Na al die jaren treedt The Blik Dooze Band nog altijd frequent op feesten, braderieën en kermissen in het West-Vlaamse land. De vierkoppige groep probeert altijd het publiek te betrekken bij hun muziek, met de nodige grappen en kwinkslagen tussendoor. Ambiance verzekerd. In december 2012 was de groep te gast bij de opnames van ons programma ‘Alles Goed’ met hun nummer 'T Zwien.

Herbekijk de video hier