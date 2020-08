Cultuur- en evenementensector put positieve moed

"Het is nu zaak om als sector en maatschappij de protocollen strikt toe te passen, zodat we de aantallen kunnen laten stijgen of zeker stabiel houden", zegt Stijn Snaet, de woordvoerder van de Alliance Belgian Event Federations.

Voor de evenementensector zijn 200 en 400 personen nog altijd beperkte aantallen, maar Snaet spreekt toch van "een stap in de goede richting". Hij is ook blij dat gehoor werd gegeven aan de oproep om het aantal toegelaten personen te bekijken in functie van de evenementlocatie. Voor vaste structuren zijn immers uitzonderingen mogelijk vanaf 1 september, als die worden goedgekeurd door de lokale overheid. "Hierdoor kan je veel meer op maat gaan werken.

Vrees voor lange procedures

In de Spil in Roeselare telt het najaarsprogramma 40 voorstellingen. De helft vergeleken met vorig najaar. In de grote zaal zijn er 850 zitjes. 200 mogen er straks ingenomen worden, maar ook hier kunnen uitzonderingen. De cultuursector ziet vooral op tegen lange lokale procedures. Woordvoerder Stefanie Da Silva Lermos: “ Als wij een hele procedure moeten afleggen, tegen dat die helemaal gevolgd is, is het zoveel dagen en weken later en zijn de maatregelen misschien weer veranderd. Als je alles zelf beslist is het natuurlijk gemakkelijker.”