Cultuurcentra voorstander van testevents

In mei zal dat terug beperkt kunnen in open lucht. Zo heeft het overlegcomité beslist. Cultuurcentrum De Spil in Roeselare is alvast niet van plan om nog veel op poten te zetten, maar als er straks vraag is om een testevenement, zoals in Nederland uit te rollen, dan zegt het "ja".

"Het opstarten gingen we ook doen in april. We hadden toen alles mooi voorbereid en hebben het opnieuw moeten annuleren", zegt Dirk Cornelis van De Spil. "Het ja en neen zijn we een beetje moe aan het worden. Vandaar dat we ons volop concentreren op de voorbereiding van het volgend seizoen. We gaan dat in juni online al aankondigen en anderzijds zijn wij ook ter beschikking van de stad en werken we mee in het vaccinatiecentrum".

Over deelname aan mogelijke testevenementen is De Spil dan weer wel enthousiast.