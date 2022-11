Cultuurhuis De Leest kent succesvolle ticketverkoop

De voorverkoopdag voor het voorjaarsprogramma 2023 is voor het Izegemse cultuurhuis De Leest opnieuw een groot succes. Het trouwe publiek kan weer rekenen op een goed gevuld programma met enkele bekende namen.

Uit een enquête van netwerkorganisatie cult! bij 71 cultuurhuizen blijkt dat de ticketverkoop in vergelijking met de periode voor corona bij 58 procent van de bevraagde cultuurhuizen slecht tot zeer slecht gaat. Maar dat is dus niet het geval bij De Leest in Izegem. "Tijdens de voorverkoopdag op zaterdag 19 november hebben meer dan 400 cultuurliefhebbers tickets gekocht voor het voorjaarsprogramma van 2023”, zegt een tevreden schepen Kurt Himpe. “We verkochten zelfs meer tickets dan tijdens de voorverkoop voor 2022.”

Bekende namen en internationale kleppers

“Het programma vol bekende namen zoals Flip Kowlier, Het Prethuis, Kommil Foo, Alex Agnew en een reeks internationale toppers slaat duidelijk aan”, verduidelijkt verantwoordelijke Geerwin Vandekerckhove. “Klantenbinding staat in het cultuurhuis De Leest centraal en dat loont duidelijk bij ons trouw publiek.” Enkele producties flirten met een uitverkoop en voor enkele producties werden zelfs extra voorstellingen ingepland.