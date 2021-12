Cultuursector blij met heropening

Vandaag is daarover nog een overlegcomité. Dat komt vandaag digitaal bijeen over een heropening van de cultuursector. Bedoeling is dat theaters, concertzalen en bioscopen weer open kunnen met tweehonderd bezoekers. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zou daarvoor een nieuwe koninklijk besluit moeten opstellen.

Kunstencentrum Kaap dat zowel in Brugge al Oostende programmeert, reageert alvast tevreden. Rolf Quaghebeur: "Ik denk dat dat een hele goeie beslissing is. De beslissing was gewoon absurd. Het was de druppel te veel. Het terugdraaien is stap één, maar we kunnen eigenlijk ook voor grote capaciteiten perfect veilig aan de slag."

Het eerste event hier is een jamsessie met de Oostendse pianist Bas Bulteel op 13 januari.

