Cultuursector heeft veel goesting

De goesting is groot in de culturele sector. Ook bij Het Perron in Ieper. Deze week hebben ze drie voorstellingen gepland. Vanavond staan Bruno Vanden Broecke en Raven Ruël hier met de voorstelling ‘Ouder Kind’.

"Het is een feestdag vandaag", zei muzikant Frederik Sioen, vertegenwoordiger van de Crisiscel Cultuur, vandaag. De Crisiscel lanceerde tegelijk de campagne 'Eindelijk, de voorstelling van het jaar.' De campagne wil de blijdschap tonen die de cultuursector heeft, nu ze weer kan openen, en roept mensen op om opnieuw naar optredens of cultuur te gaan kijken. "Het woord eindelijk refereert uiteraard naar de lange periode dat we gesloten zijn", legt Sioen uit. "Maar er zit ook het woordje 'einde' in 'eindelijk': er moet een einde komen aan de sluiting. Ook al werken we met een bepaalde minimumbezetting of minimale dienstverlening, als het van ons afhangt gaan we nooit meer dicht."