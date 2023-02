Cupido in supermarkt: "Wie met roze winkelmandje winkelt, zoekt date"

Er hangt liefde in de lucht in een supermarkt in Lauwe. Vooral dus bij wie met zo'n roze winkelmandje rondloopt. "Ik vind dat een leuke actie, ik zeg: ik neem zo'n mandje. We weten ook dat er wellicht geen 20 koppels uit voortkomen. Maar de mensen zien dat wel als een ludieke actie en het is leuk", klinkt het bij één van de klanten.

Volgende week is het Valentijn, het idee komt dus niet zomaar uit de lucht gevallen. Vraag is natuurlijk: is er al geflirt tussen de winkelrekken?

"Dat weet ik niet. Maar er zijn wel al mensen die met zo'n roze mandje de winkel zijn ingegaan. En samen naar buiten? Voorlopig niet, maar Valentijn is pas dinsdag, hé", zegt zaakvoerder Sebastien Sintobin.

En het lijkt wat voorbarig, maar het eerste huwelijkscadeau is ook al geregeld: "Jaja, sowieso: het aperitief op de eerste trouw is van ons!"