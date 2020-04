Cursus met tips over stervensbegeleiding Coronapatiënten

Het lijden en sterven door het coronavirus, het vraagt ook een aanpassing voor stervensbegeleiders. Een nieuwe onlinecursus vol tips over stervensbegeleiding moet aan die fel gewijzigde toestand tegemoet komen. Zeker in rusthuizen is dat belangrijk, waar palliatieve zorg vaak voorkomt.

Zo moeten stervensbegeleiders goed opletten om zelf niet besmet te raken. Vanya Vandevijvere, Verpleegkundige palliatieve zorg en dementie Oostende: “Mensen schrikken daar ook wel van. Ze zien iemand met een gele schort, handschoenen, ze weten niet wat er met hen gebeurt, ze zijn angstiger maar je kunt het moeilijker uitleggen. Ze zien wat ze zien en als ze het niet kunnen plaatsen, dan is dat heel moeilijk.”

In woonzorgcentra is, als dat kan, nog toegelaten dat familieleden, één per één, afscheid nemen. Alle richtlijnen rond het levenseinde zijn nu in een cursus specifiek aangepast. In die online cursus van Howest staan alle tips opgesomd voor iedereen die professioneel met Covid19-stervensbegeleiding te maken krijgt.