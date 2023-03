Cyberaanval bij onderdelenspecialist TVH nog niet opgelost

Het informaticasysteem van TVH in Waregem is getroffen door een cyberaanval. De website ligt momenteel plat. "We kunnen momenteel geen bestellingen aannemen", zegt Isabelle Van de Voorde van TVH.

"We zijn volop aan het onderzoeken wat er precies gebeurd is. Dat vraagt tijd", klinkt het bij TVH. De algemene website is momenteel afgesloten, ook interne kanalen liggen plat. Daardoor kan het bedrijf geen orders en bestellingen verwerken. Nog niet opgelost De werknemers zijn deze ochtend op de hoogte gebracht van de cyberaanval. "Er zijn geen aanwijzingen dat gegevens van klanten, toeleveranciers of werknemers misbruikt werden", klinkt het in een statement. Voorlopig is het probleem nog niet opgelost. "We doen er alles aan om op een veilige manier alles opnieuw te activeren." TVH is al lang niet meer alleen maar een producent van heftrucks, maar is een wereldwijde speler voor machineonderdelen met meer dan 7000 werknemers, waarvan 2500 in Waregem.