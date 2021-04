Cyberbeveiliging in maakindustrie laat te wensen over

De helft van de maakbedrijven in ons land vreest voor een cyberaanval in de komende twaalf maanden.

Dat blijkt uit een studie over cyberveiligheid in de maakindustrie door technologiefederatie Agoria in samenwerking met Howest, UGent en kenniscentrum Sirris. De resultaten van de studie zijn voorgesteld in Howest Kortrijk, in aanwezigheid van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V).

Nauwelijks updates

Zowat 77 Belgische maakbedrijven namen deel aan de studie die moet achterhalen hoe het gesteld is met de cyberveiligheid van die bedrijven. Daarbij is vastgesteld dat er bij de bedrijven weinig kennis is over cybersecurity en de risico's die er zijn. Zo blijkt uit de studie dat dertig procent van de besturingssystemen bij bedrijven meer dan tien jaar oud zijn. "Bedrijven voeren bovendien bijna nauwelijks updates uit. Daardoor ligt de productieomgeving te grabbel voor cybercriminelen. Als het dan fout loopt, blijkt dat slechts één op vier van de respondenten beschikt over een goed rampenplan", zegt Danny Goderis, Chief Digital Officer van Agoria.

De studie toont ook dat 40 procent van de bevraagde bedrijven geen aandacht schenkt aan cybersecurity bij industriële aankopen. Zowat 77 procent van de respondenten test de beveiliging van de operationele technologie nooit. "In totaal toont maar tien procent van de ondervraagden hoe het wel moet. Zij beschikken onder meer over een beveiligingsbeleid, testen regelmatig de beveiliging en updaten regelmatig de systemen", aldus Goderis. (Lees verder onder de foto)

Sensibilisering en onderzoek

Volgens de studie is er dus nog werk aan de winkel voor Belgische maakbedrijven op vlak van cybersecurity. Daarom zet de Vlaamse overheid in op sensibilisering en onderzoek. "De studie van Agoria, Howest, UGent en Sirris legt de vinger op de wond en zet onze beleidsprioriteiten op vlak van cybersecurity scherp. Jaarlijks trekken we er twintig miljoen euro voor uit, om onze bedrijven te sensibiliseren en Vlaams toponderzoek te ondersteunen", zegt minister Crevits. Zo kunnen KMO's vanaf januari via Vlaio programma's volgen over cybersecurity. Tot nu toe zijn slechts vijftien bedrijven daarop ingegaan. "Dat is te weinig. De tools zijn er, de budgetten zijn er, daarom een warme oproep aan al onze Vlaamse bedrijven om hiermee aan de slag te gaan. Want de vraag is niet 'of' je ooit het slachtoffer wordt van een cyberaanval, maar wel wanneer.