Cybercriminelen en fietsdieven ontsieren criminaliteitscijfers in Zone Vlas

Vorig jaar is de criminaliteit in de politiezone Vlas, dat is de regio Kortrijk-Lendelede-Kuurne, licht gestegen. De politie spreekt van een status quo. Eén soort criminaliteit is wel fors gestegen, en dat is de cybercriminaliteit.

In 2022 werden er in totaal 8.303 criminele feiten geregistreerd in de politiezone Vlas. Als je dat cijfer vergelijkt met de 8.235 feiten van 2021, dan is er een lichte stijging met 0,8% waar te nemen.

In 2022 kan Vlas voor het eerst weer vergelijken met de criminele tendensen uit het laatste ‘normaal’ (lees: niet corona-) jaar, 2019. “Als we dat doen, dan zien we dat het totaal aantal feiten is gedaald van 8.758 in 2019 naar 8.303 in 2022, een daling van 5%”, zegt Vlas.

Fietsdiefstal blijft een stijgend probleem in de zone. In vergelijking met 2019 gaat het om een stijging van 8%. Het gaat vooral om elektrische fietsen en ook steps. Ook het aantal winkeldiefstallen en diefstallen met geweld stijgt, maar wat vooral in het oog springt is de cybercriminaliteit. Daar is er sprake van een stijging met 33% zelfs. “We zien dat ICT/online-criminaliteit met 606 feiten in 2019 en 803 feiten in 2022 sterk blijft stijgen. De meeste feiten vallen onder Informaticabedrog (404), oplichting (256) en hacking (71). Informaticabedrog is de meest voorkomende, bijvoorbeeld een ‘valse’ bank die online inloggegevens probeert te bekomen, ‘skimming’ waarbij een betaalkaart als het ware gekopieerd wordt, Oplichting is dan weer oplichting bij aan- of verkoop via het internet, spammails…”

Positief is dan weer dat het aantal feiten van intrafamiliaal geweld is gedaald van 531 (2019) naar 378 (2022). Ook het aantal drugsdelicten is fors gedaald.