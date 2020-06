Cycling Vlaanderen mag vanaf 1 juli opnieuw races met meer dan 50 renners organiseren

"We zijn heel blij met deze beslissing", reageert Van Lancker enthousiast. "De beslissing moet morgen wel nog officieel bekrachtigd worden door de minister en we wachten ook nog op zijn protocol, maar we zijn al volop aan het plannen."

Programma volgt snel

Na de vorige Veiligheidsraad bleef Cycling Vlaanderen achter naar eigen zeggen achter met veel vragen. "Wedstrijden organiseren voor vijftig renners is een moeilijke opgave. Zonder beperking zal het makkelijker worden", meent Van Lancker. "We hopen tegen het einde van volgende week een programma te kunnen bekendmaken voor al onze disciplines. We hebben al gemerkt dat onze leden staan te popelen om opnieuw wedstrijden af te werken."

"We merken ook dat er veel bereidwilligheid is bij de mensen", besluit Van Lancker. "Dat appreciëren we heel erg. Onze wedstrijden gaan door op de openbare weg. We zijn dus ook afhankelijk van organisatoren en burgemeesters."