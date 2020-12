Cyclocross Gullegem wordt veldrit zonder publiek en VIP's

Dinsdagavond onthulden de organisatoren met een videoboodschap wat ze te bieden hebben daags na de GP Sven Nys in Baal. Namen van deelnemers werden er nog niet vrijgegeven. Die gaan de organisatoren later bekendmaken maar ze gaan er nu al van uit dat het deelnemersveld er één is om mee uit te pakken. Het wordt wel een cross zonder publiek en VIP's.

Mathieu van der Poel aan de start?

De laatste twee edities, de eerste uitgave betrof een B-cross, gingen steevast naar Mathieu van der Poel. De kans dat de Nederlander opnieuw aan de start staat is zeer reëel, al willen de organisatoren daar nu nog niets over kwijt.

"Er lopen tal van onderhandelingen. We gaan daarover later communiceren. We zijn al blij dat er in 2021 een cross komt. Wij hadden dit jaar het geluk dat er, toen onze veldrit eraan kwam, nog niet veel geweten was over het hele coronagebeuren. De boel is pas in februari geëscaleerd in België, onze veldrit had dan al langs plaats gehad", stelde voorzitter van het organisatiecomité Stijn Tant.

Zonder publiek

De 4e editie wordt er dus één, zoals de meeste crossen, zonder publiek noch VIP's.

"Wij hadden enkele mogelijkheden. De eerste was simpelweg niet organiseren maar die mogelijkheid werd vrij snel de kop ingedrukt. We organiseren nu dus op 2 januari zonder publiek en dit op een ietwat andere locatie. Wij kunnen die volledig afsluiten en zo kunnen wij toeschouwers weghouden. Het parcours situeert zich in de buurt van de Heulestraat. Door de coronamaatregelen organiseren wij op tweede nieuwjaarsdag geen veldrit voor jeugdreeksen en ook niet voor G-sporters. Dat is bijzonder jammer maar we kunnen niet anders. Enkel de vrouwen en mannen beloften en elites komen bij ons aan de beurt. Wie er juist afzakt naar Gullegem laten we de komende dagen en weken weten", besluit Stijn Tant van het organiserende comité.